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19:09, 14 января 2019 2 976
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Экс-депутат рязанской думы подал иск о банкротстве из-за миллионного долга

Экс-депутат рязанской думы подал иск о банкротстве из-за миллионного долга

Бывший депутат рязанской гордумы Юрий Башлыков подал иск о банкротстве. Обращение опубликовали в картотеке дел на сайте арбитражного суда.

Отмечается, что Башлыков задолжал миллион рублей.

«Должник просит признать его банкротом и ввести процедуру реализации имущества, в связи с отсутствием возможности удовлетворить требования кредиторов», — написали в сообщении.

Кроме того, суд привлечет к участию в рассмотрении дела супругу депутата — Викторию Башлыкову.

Заседание назначили на 11 февраля 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что обанкротился бывший мэр Рязани Федор Провоторов.


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