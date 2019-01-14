Экс-депутат рязанской думы подал иск о банкротстве из-за миллионного долга

Бывший депутат рязанской гордумы Юрий Башлыков подал иск о банкротстве. Обращение опубликовали в картотеке дел на
Отмечается, что Башлыков задолжал миллион рублей.
«Должник просит признать его банкротом и ввести процедуру реализации имущества, в связи с отсутствием возможности удовлетворить требования кредиторов», — написали в сообщении.
Кроме того, суд привлечет к участию в рассмотрении дела супругу депутата — Викторию Башлыкову.
Заседание назначили на 11 февраля 2019 года.
Напомним, ранее стало известно, что