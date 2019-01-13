Замом руководителя рязанского УФАС назначили чиновницу из Нижнего Новгорода

Чиновницу из Нижнего Новгорода Ирину Кошелеву назначили заместителем руководителя УФАС России по Рязанской области. Об этом сообщила
Кошелева будет работать начальником отдела рекламы, недобросовестной конкуренции и взаимодействия со средствами массовой информации.
Напомним, в апреле 2016 года УФАС России по Рязанской области
Справка
Ирина Кошелева в 2007 году закончила «Нижегородский государственный университет имени Лобачевского» по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Год спустя окончила тот же вуз по специальности «Юриспруденция».
В Нижегородское УФАС пришла в январе 2007 года. В августе 2010 года ее назначили на должность начальника отдела контроля экономической концентрации.
В феврале 2014 года вступила в должность начальника отдела контроля естественных монополий Нижегородского УФАС России.
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