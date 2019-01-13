В Башкирии мужчина застрелил из ружья соседей и супругу, а потом покончил с собой

В городе Учалы Республики Башкортостан пьяный мужчина расстрелял из ружья трех человек. Об этом сообщила
Инцидент произошел в ночь на 13 января. Местный житель в нетрезвом состоянии поругался со своей женой, которая опасаясь за свою жизнь убежала к соседям, однако мужчина, вооружившись ружьем, начал ее преследовать.
Позже он убил соседку и ранил ее мужа, который впоследствии скончался в больнице. Догнав жену, убил ее, а потом покончил с собой.
«Расследование уголовного дела находится на особом контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления», — сообщили в пресс-службе.