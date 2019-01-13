Смертельный салют. В Рязанской области мужчина погиб из-за взрыва фейерверка

В субботу, 12 января, в селе Нестерово Пителинского района при запуске фейерверка погиб мужчина 1986 года рождения. Об этом сообщил
По предварительным данным, погибший вместе со своей семьей и друзьями вышел на улицу для взрыва петарды.
Ему показалось, что время ожидания превышено. Не соблюдая правила безопасности, мужчина начал собственную проверку. Он наклонился над установкой в тот момент, когда произошел запуск. От полученных телесных повреждений головы и лица сельчанин скончался на месте.
«В настоящее время следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины. По результатам процессуальной проверки будет принято решение», — отметили в пресс-службе.