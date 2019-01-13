Сценки, танцы и подарки. Юные старожиловцы поучаствовали в фестивале «Под яркой звездой Рождества»

В четверг, 10 января, в районном Доме культуры в Старожилове состоялся II рождественский фестиваль «Под яркой звездой Рождества», сообщил
Дети вместе со священниками и взрослыми пели праздничный тропарь, смотрели театрализованные представления, подготовленные ребятами из многих школ района: Рязанских Садов, Чернобаева, Гребнева и других.
Школьники исполнили песни, приготовили сценки, танцы, литературно-музыкальные композиции, колядки. В концерте поучаствовали танцевальные коллективы «Драйв», «Задоринка» и Старожиловская детская школа искусств.
Фестиваль завершился музыкальной постановкой сказки «Снежная королева», которую представили воспитанники детского православного центра Старожиловского благочиния. Работники ДК порадовали маленьких гостей рождественским представлением у елки. В завершение праздника все дети получили сладкие подарки.
Фото с сайта епархии