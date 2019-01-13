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9:37, 13 января 2019 5 900
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Рязанский лес вновь попал в топ мистических мест России

Рязанский лес вновь попал в топ мистических мест России

Рязанский лес Фефелов бор вновь попал в топ мистических мест России. Рейтинг составило РИА «Новости».

«Я слышала, что лет 40 назад один парень вернулся из армии и решил это отпраздновать в Фефеловом бору. В какой-то момент он отошел в кусты, а когда вернулся, никого из его приятелей не было — пропали», — рассказала агенству рязанка Анастасия Волкова.

По данным источника, подобные слухи появились из-за деревьев странной изогнутой формы.

«Некоторые люди считают это мистическим местом со сгустком мощной энергии, вызывающей искривления. Кто-то верит, что это неуспокоившиеся души похороненных на расположенном неподалеку кладбище», — говорится в статье.

Напомним, ранее лес попал в другой рейтинг. Тогда издание, ссылаясь на исследователей, написало о резких магнитных колебаниях в этом месте.


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