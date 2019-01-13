Рязанский лес вновь попал в топ мистических мест России

Рязанский лес
«Я слышала, что лет 40 назад один парень вернулся из армии и решил это отпраздновать в Фефеловом бору. В какой-то момент он отошел в кусты, а когда вернулся, никого из его приятелей не было — пропали», — рассказала агенству рязанка Анастасия Волкова.
По данным источника, подобные слухи появились из-за деревьев странной изогнутой формы.
«Некоторые люди считают это мистическим местом со сгустком мощной энергии, вызывающей искривления. Кто-то верит, что это неуспокоившиеся души похороненных на расположенном неподалеку кладбище», — говорится в статье.
Напомним, ранее лес попал в другой рейтинг. Тогда издание, ссылаясь на исследователей, написало о