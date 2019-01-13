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21:30, 13 января 2019 430
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Роспотребнадзор ввел новые правила приготовления пищи в школах

Роспотребнадзор ввел новые правила приготовления пищи в школах

Фото: Pixabay.com

Роспотребнадзор установил новые требования к питанию детей в общеобразовательных и оздоровительных учреждениях. Об этом сообщила «Российская газета».

Теперь при приготовлении блюд в столовых необходимо использовать только йодированную соль. Новые требования предполагают наличие продуктов, обогащенных витаминами, микроэлементами и бифидобактериями.

Школьное меню должно содержать мясо, птицы, молоко, сливочное и растительное масла, ржаной или пшеничный хлеб. Несколько раз в неделю детей нужно кормить яйцами, сыром, рыбой, творогом и кисломолочными продуктами. Также рекомендуется подавать им кислородные коктейли.

Под запрет попали колбасы, жаренные во фритюре продукты, макароны по-флотски, грибы, паштеты, блинчики с мясом, консервированные овощи и фрукты, творог из непастеризованного молока, торты и пирожные. Также запретили горчицу, острые соусы, газировку, кетчуп, майонез, квас и кумыс.

Кроме того, запретили жевательную резинку и леденцовую карамель.

Пищу порекомендовали готовить на пару, тушить или запекать.

«Есть в перечне пищевой продукции, которая не допускается в питании детей и подростков и пункт, касающийся продуктов домашнего изготовления. Прописана и такая норма: «Не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда», — написал источник.

В ведомстве газете уточнили, что это не означает тотальный запрет на домашнюю еду. Норма будет детализирована, планируется сформулировать требования, что можно приносить из дома и каким образом организовать прием пищи в таком случае. Например, фрукты, сухофрукты, орехи вряд ли запретят брать с собой в школу и перекусывать ими на переменах.


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