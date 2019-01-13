Погибший при взрыве фейерверка в Рязанской области оказался депутатом Пителинской думы. Об этом RZN.info сообщил представитель районной администрации.
«Трагически погиб депутат Бирюльцев Николай Яковлевич. Мы глубоко скорбим, и приносим наши искренние соболезнования», — написали в сообщении.
«Более подробно узнали от диспетчеров, шары опускали в мортиры (трубы для запуска фейерверка), шар не вылетел, подошли пошли посмотреть, и случилось непредвиденное», — рассказал источник.
Также отмечается, что в поселке объявили день траура. Все запланированные мероприятия отменили.
Напомним,