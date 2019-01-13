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13:14, 13 января 2019 2 974
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Погибший при взрыве фейерверка в Рязанской области оказался депутатом

Погибший при взрыве фейерверка в Рязанской области оказался депутатом

Погибший при взрыве фейерверка в Рязанской области оказался депутатом Пителинской думы. Об этом RZN.info сообщил представитель районной администрации.

«Трагически погиб депутат Бирюльцев Николай Яковлевич. Мы глубоко скорбим, и приносим наши искренние соболезнования», — написали в сообщении.

«Более подробно узнали от диспетчеров, шары опускали в мортиры (трубы для запуска фейерверка), шар не вылетел, подошли пошли посмотреть, и случилось непредвиденное», — рассказал источник.

Также отмечается, что в поселке объявили день траура. Все запланированные мероприятия отменили.

Напомним, трагедия произошла в субботу, 12 января, в селе Нестерово. Мужчине показалось, что время ожидания запуска салюта превышено. Не соблюдая правила безопасности, он наклонился над установкой в тот момент, когда произошел запуск. От полученных телесных повреждений головы и лица сельчанин скончался на месте.


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