Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:55, 13 января 2019 4 364
 0    0

Любимов пожелал рязанским журналистам острых материалов и профессионального роста 1

Любимов пожелал рязанским журналистам острых материалов и профессионального роста

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил работников региональных СМИ, издательств и предприятий полиграфии с Днем российской печати. Текст поздравления опубликовали на сайте правительства области.

Любимов отметил, что в регионе большой популярностью пользуются областные и муниципальные издания, где оперативно и профессионально рассказывается о новостях, публикуются актуальные материалы, интересные для самого широкого круга читателей.

«Журналисты в большинстве своем создают объективную панораму жизни области, глубоко вникают в суть вопросов, точно освещают экономические и общественные процессы, происходящие в регионе. Очень важно, что при этом печатные СМИ сохраняют лучшие традиции бережного и точного владения словом», — говорится в сообщении.

Глава региона заявил, что важнейшим звеном в цепочке «журналист-читатель» являются полиграфические и издательские предприятия. Их сотрудники на высоком профессиональном уровне обеспечивают выход в свет печатной продукции, и по праву считают этот праздник своим.

«Я желаю всем успешной работы, острых и талантливых материалов, творческих находок и открытий, новых интересных проектов, профессионального роста. Крепкого всем здоровья и добра, благополучия и удачи!», — пожелал губернатор.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
9:55, 13 января 2019
Любимов пожелал рязанским журналистам острых материалов и профессионального роста 1
9:14, 13 января 2019
Замом руководителя рязанского УФАС назначили чиновницу из Нижнего Новгорода 1
14:46, 12 января 2019
Прокурорские проверки по уборке снега в городе уже начались — Любимов
10:46, 8 января 2019
Япония намерена предложить России отказаться от компенсации по Курилам 3
21:41, 7 января 2019
Рязанская область получила символ новогодней столицы России
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 696
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
13:17, 4 января 2019 29 569
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
21:10, 31 декабря 2018 25 808
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:33, 8 января 2019 25 758
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
13:10, 3 января 2019 24 129
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
Все новости
Голосования

С каким настроением вы начали работать в 2019 году?

Окончание опроса: 17.01.2019
Архив голосований
Форум