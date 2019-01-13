Любимов пожелал рязанским журналистам острых материалов и профессионального роста

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил работников региональных СМИ, издательств и предприятий полиграфии с Днем российской печати. Текст поздравления опубликовали на
Любимов отметил, что в регионе большой популярностью пользуются областные и муниципальные издания, где оперативно и профессионально рассказывается о новостях, публикуются актуальные материалы, интересные для самого широкого круга читателей.
«Журналисты в большинстве своем создают объективную панораму жизни области, глубоко вникают в суть вопросов, точно освещают экономические и общественные процессы, происходящие в регионе. Очень важно, что при этом печатные СМИ сохраняют лучшие традиции бережного и точного владения словом», — говорится в сообщении.
Глава региона заявил, что важнейшим звеном в цепочке «журналист-читатель» являются полиграфические и издательские предприятия. Их сотрудники на высоком профессиональном уровне обеспечивают выход в свет печатной продукции, и по праву считают этот праздник своим.
«Я желаю всем успешной работы, острых и талантливых материалов, творческих находок и открытий, новых интересных проектов, профессионального роста. Крепкого всем здоровья и добра, благополучия и удачи!», — пожелал губернатор.