Жительница Касимова подарила Якубовичу световое шоу

Жительница Касимова Дарья Анисимова поучаствовала в шоу «Поле чудес» и подарила Леониду Якубовичу световое шоу. Передача вышла в эфир на Первом канале в пятницу, 11 января.
Девушка рассказала, что является артисткой и вместе с напарницей исполнила световой номер. Кроме того, она вручила ведущему подарки касимовского производства.
Дарья Анисимова участвовала во второй тройке игроков. В загаданном слове она верно назвала три буквы, что дало ей право на «две шкатулки», однако девушка выбрала пустую.
Начало игры с участием жительницы Касимова можно увидеть на 27-й минуте видеоролика