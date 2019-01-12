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21:20, 12 января 2019 572
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Жительница Касимова подарила Якубовичу световое шоу

Жительница Касимова подарила Якубовичу световое шоу

Жительница Касимова Дарья Анисимова поучаствовала в шоу «Поле чудес» и подарила Леониду Якубовичу световое шоу. Передача вышла в эфир на Первом канале в пятницу, 11 января.

Девушка рассказала, что является артисткой и вместе с напарницей исполнила световой номер. Кроме того, она вручила ведущему подарки касимовского производства.

Дарья Анисимова участвовала во второй тройке игроков. В загаданном слове она верно назвала три буквы, что дало ей право на «две шкатулки», однако девушка выбрала пустую.

Начало игры с участием жительницы Касимова можно увидеть на 27-й минуте видеоролика


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