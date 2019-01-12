В Скопине за взятку осудили иностранца. Об этом сообщил
Установлено, что в сентябре 2018 года 41-летний гражданин Таджикистана положил на рабочий стол замначальника отдела по вопросам миграции МО МВД России «Скопинский» 20 тысяч рублей.
Мужчина находился на территории России незаконно. Взятка предназначалась за освобождение от административной ответственности.
Женщина от взятки отказалась и сообщила о незаконных действиях гражданина в дежурную часть.
Суд признал его виновным и оштрафовал на 40 тысяч рублей.