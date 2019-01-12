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17:17, 12 января 2019 884
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В Скопине за взятку осудили иностранца

В Скопине за взятку осудили иностранца

В Скопине за взятку осудили иностранца. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в сентябре 2018 года 41-летний гражданин Таджикистана положил на рабочий стол замначальника отдела по вопросам миграции МО МВД России «Скопинский» 20 тысяч рублей.

Мужчина находился на территории России незаконно. Взятка предназначалась за освобождение от административной ответственности.

Женщина от взятки отказалась и сообщила о незаконных действиях гражданина в дежурную часть.

Суд признал его виновным и оштрафовал на 40 тысяч рублей.


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