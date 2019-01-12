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10:25, 12 января 2019 1 451
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В Рязани поймали взломщика торговых палаток, находящегося в федеральном розыске

В Рязани поймали взломщика торговых палаток, находящегося в федеральном розыске

В Рязани поймали взломщика торговых палаток. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило несколько заявлений о кражах. В ночное время из помещений похитили различные суммы денег в размере от пяти до 27 тысяч рублей, продукты питания и спиртные напитки. В одном из магазинов добычей злоумышленника стал ноутбук.

Сотрудники установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 22-летний молодой человек, который недавно приехал в Рязань из Ростовской области. Полицейские выяснили, что он проживает в квартире своих знакомых и задержали его. В результате обыска у него нашли похищенные вещи и продукты. Задержанный признался в содеянном.

Известно, что задержанный ранее был судим условно за кражу и незаконный оборот сильнодействующих веществ, а в настоящее время находился в федеральном розыске.

«Похитив крупную сумму денег на своей прежней работе, злоумышленник приехал в Рязань, где некоторое время находил случайные заработки, а затем решил вернуться к криминальному промыслу и стал вскрывать торговые „точки“ с помощью монтировки», — рассказали стражи порядка.

В отношении него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».


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