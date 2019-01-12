Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:39, 12 января 2019 176
 0    0

В Приамурье пенсионерка «ожила» в морге

В Приамурье пенсионерка «ожила» в морге

В Приамурье пенсионерка «ожила» в морге. После того, как ее перевели в реанимацию, она скончалась, передает ТАСС.

Жители села Васильевка обнаружили свою родственницу без признаков жизни и позвонили в полицию. Сотрудник МВД не вызвал «скорую» и сам констатировал смерть, вызвал ритуальную службу и направил женщину в морг. Там она стала подавать признаки жизни, после чего ее направили в реанимацию местной больницы, где она скончалась спустя два часа.

Предположительная причина смерти пенсионерки — переохлаждение и отравление.

Следователи начали проверку.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
19:39, 12 января 2019
В Приамурье пенсионерка «ожила» в морге
16:12, 12 января 2019
При взрыве в Париже погибли четыре человека
13:26, 12 января 2019
Рязанские полицейские задержали двух мужчин, угрожавших сожительницам ножом
12:42, 12 января 2019
При взрыве в центре Парижа пострадали около 20 человек
11:56, 12 января 2019
В центре Парижа прогремел взрыв
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 630
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
13:17, 4 января 2019 29 489
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
12:44, 30 декабря 2018 29 382
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
21:10, 31 декабря 2018 25 786
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:33, 8 января 2019 25 585
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
Все новости
Голосования

С каким настроением вы начали работать в 2019 году?

Окончание опроса: 17.01.2019
Архив голосований
Форум