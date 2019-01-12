В Приамурье пенсионерка «ожила» в морге. После того, как ее перевели в реанимацию, она скончалась, передает
Жители села Васильевка обнаружили свою родственницу без признаков жизни и позвонили в полицию. Сотрудник МВД не вызвал «скорую» и сам констатировал смерть, вызвал ритуальную службу и направил женщину в морг. Там она стала подавать признаки жизни, после чего ее направили в реанимацию местной больницы, где она скончалась спустя два часа.
Предположительная причина смерти пенсионерки — переохлаждение и отравление.
Следователи начали проверку.