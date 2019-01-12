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18:03, 12 января 2019 246
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В Магнитогорске начали сносить подъезд обрушившегося дома. Видео

В Магнитогорске начали сносить подъезд обрушившегося дома. Видео

В субботу, 12 января, Магнитогорске начали сносить подъезд обрушившегося дома. Видео опубликовали на Telegram-канале «Mash».

Отмечается, что восьмой подъезд дома неустойчив и угрожает дальнейшим разрушениям.

Когда все работы закончатся, в оставшуюся часть дома смогут вернуться люди.

Напомним, 31 декабря, из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Спасательная операция завершилась в четверг, 3 января. Из-под завалов подняли тела 39 погибших. Всех опознали.

Пострадавшим семьям выделят 147 млн рублей на покупку жилья.

Видео «Mash»


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