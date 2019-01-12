В Магнитогорске начали сносить подъезд обрушившегося дома. Видео

В субботу, 12 января, Магнитогорске начали сносить подъезд обрушившегося дома. Видео опубликовали на Telegram-канале «
Отмечается, что восьмой подъезд дома неустойчив и угрожает дальнейшим разрушениям.
Когда все работы закончатся, в оставшуюся часть дома смогут вернуться люди.
Напомним, 31 декабря, из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Спасательная операция завершилась в четверг, 3 января. Из-под завалов подняли тела
Пострадавшим семьям
Видео «Mash»