Прокурорские проверки по уборке снега в Рязани уже начались. Об этом Николай Любимов
«Вижу все, что вы пишите об уборке снега, сам ежедневно наблюдаю эту проблему на улицах города. Мы ведем постоянную совместную работу с городской администрацией, а теперь — еще и с прокуратурой. Ведь фактически, у нас нет рычагов влияния на управляющие компании. А такой межведомственный контроль позволит нам реально воздействовать на них», — написал губернатор.
По его словам, именно УК некачественно выполняют свою работу или вообще не приступали к ней.
«Будем принимать срочные меры по уборке снега и налаживать взаимодействие всех структур. На улицах, во дворах городов и поселков нашего региона должен быть наведен порядок», — заявил глава региона.
Напомним, ранее Любимов