Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:46, 12 января 2019 4 262
 0    0

Прокурорские проверки по уборке снега в городе уже начались — Любимов

Прокурорские проверки по уборке снега в городе уже начались — Любимов

Фото: Pixabay.com

Прокурорские проверки по уборке снега в Рязани уже начались. Об этом Николай Любимов сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Вижу все, что вы пишите об уборке снега, сам ежедневно наблюдаю эту проблему на улицах города. Мы ведем постоянную совместную работу с городской администрацией, а теперь — еще и с прокуратурой. Ведь фактически, у нас нет рычагов влияния на управляющие компании. А такой межведомственный контроль позволит нам реально воздействовать на них», — написал губернатор.

По его словам, именно УК некачественно выполняют свою работу или вообще не приступали к ней.

«Будем принимать срочные меры по уборке снега и налаживать взаимодействие всех структур. На улицах, во дворах городов и поселков нашего региона должен быть наведен порядок», — заявил глава региона.

Напомним, ранее Любимов раскритиковал уборку улиц в беседе с журналистами. Позже рязанцы создали петицию с требованием почистить город от снега.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
14:46, 12 января 2019
Прокурорские проверки по уборке снега в городе уже начались — Любимов
10:46, 8 января 2019
Япония намерена предложить России отказаться от компенсации по Курилам 3
21:41, 7 января 2019
Рязанская область получила символ новогодней столицы России
16:07, 7 января 2019
Любимов поздравил рязанцев с Рождеством
13:29, 7 января 2019
Мира и любви. Аркадий Фомин поздравил жителей Рязанской области с Рождеством Христовым
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Косметика обеих марок гипоаллергенна.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 625
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
13:17, 4 января 2019 29 485
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
12:44, 30 декабря 2018 29 380
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
21:10, 31 декабря 2018 25 784
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:33, 8 января 2019 25 575
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
Все новости
Голосования

С каким настроением вы начали работать в 2019 году?

Окончание опроса: 17.01.2019
Архив голосований
Форум