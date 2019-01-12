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16:12, 12 января 2019 169
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При взрыве в Париже погибли четыре человека

При взрыве в Париже погибли четыре человека

При взрыве в Париже погибли четыре человека. Число пострадавших возросло до 37 человек, в тяжелом состоянии находятся десять из них, передает ТАСС со ссылкой на местную прокуратуру.

Среди погибших — двое пожарных.

Власти полагают, что причиной взрыв стала утечка газа. Из-за взрыва в булочной, расположенной на первом этаже четырехэтажного здания, вылетели витрины и стекла в соседних домах.

Квартал, где произошел взрыв, оцепили. Всем эвакуированным жителям предоставили временное жилье.

Напомним, в субботу, 12 января, в центре Парижа произошел взрыв. Ранее сообщалось о двадцати пострадавших.

Фото из аккаунта ChinaPlusNews в Twitter


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