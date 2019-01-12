Добросовестная служба и компетентность. Любимов поздравил рязанцев с Днем работника прокуратуры

Губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем работника прокуратуры. Поздравление с профессиональным опубликовали на
Глава региона отметил, что органы прокуратуры вносят «значительный вклад в поддержание правопорядка в регионе», способствуя обеспечению конституционных прав и свобод граждан, соблюдению законодательства в борьбе с преступностью.
«Добросовестная служба и компетентность сотрудников прокуратуры региона вызывает глубокое уважение у жителей области. Коллектив ведомства отличает высокая ответственность, внимательное отношение к людям, порядочность и принципиальность», — говорится в сообщении.
Любимов пожелал рязанцам здоровья и благополучия. «Пусть и в дальнейшем ваши знания и энергия служат букве и духу закона, обеспечивая надежную защиту интересов государства и каждого человека», — заявил он.