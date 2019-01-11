В Рязанской области заявки на реализацию проектов местных инициатив начнут принимать с понедельника, 14 января. Об этом сообщил
Проекты направят на строительство, реконструкцию, ремонт объектов соцсферы, спортивной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий, развитие народных художественных промыслов.
В 2019 году объем средств на реализацию местных инициатив увеличили до 147 млн рублей. Поддержку получат не менее 90 проектов.
Заявки в министерство по делам территорий и информационной политике области можно подавать до 4 февраля с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 с понедельника по четверг, а также с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в пятницу. Исключение составляют выходные (праздничные) дни.
Заявки также можно направить по почте по адресу: 390000, Рязань, улица Полонского, дом 1 корпус 1, кабинет № 30.
Телефоны для получения консультаций: (4912) 29-05-63, 29-05-81.