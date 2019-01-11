Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:20, 11 января 2019 2 294
 0    0

В Сараевском районе мужчина зарезал собутыльника и скрыл это от родственников

В Сараевском районе мужчина зарезал собутыльника и скрыл это от родственников

В Сараевском районе мужчина насмерть зарезал собутыльника во время ссоры. Об этом пишет ИД «Пресса».

Случай произошел в ночь с 8 на 9 января в поселке Зеркальные Пруды Сараевского района.

Двое мужчин 58 и 48 лет распивали спиртное и поссорились. Один из них ножом ударил собутыльника в шею, лезвие попало в голову. От ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник сообщил родственникам погибшего, что тот «скоропостижно скончался по непонятным причинам».

Чтобы запутать всех и отвести от себя подозрение мужчина испачкался его кровью.

Родственники подумали, что смерть произошла из-за желудочного кровотечения, поскольку погибший страдал болезнью желудка, и случаи с кровотечением у него уже случались, к тому же у него был инсульт.

Санитар, готовивший тело к вскрытию, обнаружил у погибшего запекшуюся колото-резаную рану головы.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:07, 11 января 2019
В Дагестане число отравившихся грязной водой выросло до 77 человек
15:20, 11 января 2019
В Сараевском районе мужчина зарезал собутыльника и скрыл это от родственников
12:48, 11 января 2019
В Песочне столкнулись маршрутка и «Ларгус». Фото
12:23, 11 января 2019
В Рязани в ДТП попала машина спасателей. Видео
12:17, 11 января 2019
В Полянах девушка травила тараканов и едва не сожгла квартиру 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 533
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
13:17, 4 января 2019 29 372
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
12:44, 30 декабря 2018 29 354
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
21:10, 31 декабря 2018 25 758
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:33, 8 января 2019 25 353
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
Все новости
Голосования

С каким настроением вы начали работать в 2019 году?

Окончание опроса: 17.01.2019
Архив голосований
Форум