В Сараевском районе мужчина зарезал собутыльника и скрыл это от родственников

В Сараевском районе мужчина насмерть зарезал собутыльника во время ссоры. Об этом пишет ИД «
Случай произошел в ночь с 8 на 9 января в поселке Зеркальные Пруды Сараевского района.
Двое мужчин 58 и 48 лет распивали спиртное и поссорились. Один из них ножом ударил собутыльника в шею, лезвие попало в голову. От ранения пострадавший скончался на месте происшествия.
Злоумышленник сообщил родственникам погибшего, что тот «скоропостижно скончался по непонятным причинам».
Чтобы запутать всех и отвести от себя подозрение мужчина испачкался его кровью.
Родственники подумали, что смерть произошла из-за желудочного кровотечения, поскольку погибший страдал болезнью желудка, и случаи с кровотечением у него уже случались, к тому же у него был инсульт.
Санитар, готовивший тело к вскрытию, обнаружил у погибшего запекшуюся колото-резаную рану головы.
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.