В рязанском поселке сгорел гараж

В четверг, 10 января, в рязанском поселке Шпалозавод сгорел гараж. Пожарных вызвали в 14:41,
На место выезжал один расчет. Огонь повредил электроприборы и отделку.
Никто не пострадал.
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Фото: Pixabay.com
В четверг, 10 января, в рязанском поселке Шпалозавод сгорел гараж. Пожарных вызвали в 14:41,
На место выезжал один расчет. Огонь повредил электроприборы и отделку.
Никто не пострадал.
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