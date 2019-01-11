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9:14, 11 января 2019 1 194
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В рязанском поселке сгорел гараж

В рязанском поселке сгорел гараж

Фото: Pixabay.com

В четверг, 10 января, в рязанском поселке Шпалозавод сгорел гараж. Пожарных вызвали в 14:41, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На место выезжал один расчет. Огонь повредил электроприборы и отделку.

Никто не пострадал.


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