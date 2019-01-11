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20:56, 11 января 2019 2 096
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В Рязани вручили «Хрустальных журавлей». Редакция RZN.info удостоилась наград в трех номинациях

В Рязани вручили «Хрустальных журавлей». Редакция RZN.info удостоилась наград в трех номинациях

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В пятницу, 11 января, в Рязани прошло вручение региональной журналисткой премии «Хрустальный журавль». Юбилейная 15-я церемония традиционно состоялась накануне Дня печати.

В этом году жюри оценило более тысячи творческих работ и выбрало лучшие в 16 профессиональных и десяти специальных номинациях. Награды вручил губернатор Николай Любимов.

«В рязанских СМИ работают люди творческие, талантливые и неравнодушные. Очень важно, что вы и большинство ваших коллег понимаете свою ответственность перед людьми. Профессия журналиста — одна из самых трудных. Это одновременно и политик, и мастер слова, и рупор общественного мнения, это колоссальная ответственность», — отметил глава региона.

Он добавил, что доверие к рязанским журналистам высоко, а сама профессия «пользуется спросом и признанием».

«Вы даете аудитории не просто хронику событий, а предлагаете широкий спектр независимых мнений и оценок, демонстрируете качественную работу, объективность, высокие профессиональные стандарты. Вы ставите острые вопросы, стараетесь помочь людям в сложных ситуациях. Часто бывает так, что именно с вашей подачи власть берется за решение конкретных проблем. Таким образом мы развиваем еще один мощный канал обратной связи», — сказал Любимов.

Губернатор отметил, что особой популярностью пользовались новые номинации «Городская и муниципальные инициативы» и «Лучшая работа СМИ в социальных сетях». Любимов поздравил журналистов с профессиональным праздником и пожелал новых творческих находок, побед и успеха.

Гран-при конкурса «Хрустальный журавль» завоевала Александра Тиняева (ТРК) за фильм «Небо, открытое для всех». Журналистка рассказала, что летом прошлого года состоялся международный фестиваль по парашютному спорту для людей с ограниченными возможностями.

«Сам фильм о людях, которые стали участниками соревнований: кто они, как к этому пришли, у каждого сложная судьба, — рассказала Тиняева. — Но при этом люди — совершенно позитивные, открытые к жизни, они пытаются, несмотря на все свои проблемы, сделать этот мир чуточку лучше и помочь другим, таким же как они, помочь адаптироваться и привлекают других людей в этот спорт».

Награды в профессиональных номинациях конкурса распределились следующим образом:

  • «Лучшая работа журналиста периодического печатного издания» — Лидия Андреева, корреспондент газеты «Кораблинские вести»;
  • «Лучшая работа журналиста сетевого издания» — Петр Завишо за цикл публикаций на сайте «Издательства Пресса»;
  • «Лучшая работа тележурналиста» — Евгения Фролова (ТКР);
  • «Лучшая работа фотожурналиста» — Светлана Крючкова (62ИНФО);
  • «Лучшая работа телеоператора» — Михаил Панин (ТКР);
  • «Лучшая работа телережиссера» — Константин Мысин (9 телеканал);
  • «Лучшая работа звукорежиссера» — Антон Черно-Иваненко (ТКР);
  • «Лучшая радиопрограмма» — «Записки паломника», автор Оксана Ященко;
  • «Лучшая тематическая рубрика сетевого издания» — «Затерянная Рязань», автор статей Дарья Копосова портал (Ya62);
  • «Лучшая тематическая рубрика печатного издания» — «Вот моя деревня», автор Ольга Драган, газета («Рязанские ведомости»);
  • «Лучшая тематическая телепрограмма» — «Дембельский альбом» от ТКР;
  • «Лучшая работа редакции районной газеты» — коллектив газеты «Спасские вести»;
  • «Лучшая работа редакции районного телевидения» — телекомпания «Верда»;
  • «Лучшая работа специализированного средства массовой информации» — газета «Благовест».

В специальных номинациях «Год добровольца» отметили репортажи Дарьи Посохиной, (ТКР); «Гордость земли Рязанской» Александра Тиняева (ТКР).

В номинации «Рязанская область — регион привлекательный для бизнеса» победила Дарья Филаткина (ТКР), Елена Назарова («Пронская газета»).

В номинации «Городская среда и муниципальные инициативы» наградили Екатерину Терехову (ТКР) и коллектив газеты «Рязанские ведомости». В номинации «Мы разные, но мы вместе» первым победителем стали авторы статей из газеты «Кораблинские вести» и издания «Логос».

В номинации «Мама, папа, я» журавля получили Дина Дмитриева («Радио 9 Рязань») и Вероника Шелякина («Благовест»).

В специальной номинации «Цени свою жизнь» победителями стали Людмила Иванова («Рязанские ведомости») и Ирина Карпова (ТКР).

«Журналисткой акцией года» признана работа телекомпании «ФРТ». Лучшим молодым журналистом года стала Алена Жарикова («Скопинский вестник»). Хрустального журавля за «Вклад за развитие журналистики» вручили Лидии Ереминой («Ока»).

Редакция RZN.info получила награды в номинациях «Лучшее дизайнерское решение», «Гордость земли Рязанской», «Лучшая работа средства массовой информации в социальных сетях».

После церемонии награждения перед журналистами выступила зампред правительства Анна Рослякова. Она пожелала им «профессиональных успехов, хороших гонораров и интересных идей» и затем вручила лучшим из них региональные награды.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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