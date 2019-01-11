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17:29, 11 января 2019 1 181
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«Рязанский валенок» вошел в пятерку лучших фестивалей в Старый Новый год

«Рязанский валенок» вошел в пятерку лучших фестивалей в Старый Новый год

«Рязанский валенок» вошел в пятерку лучших фестивалей в Старый Новый год. Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.

По данным исследования, в выходные, 12 и 13 января, лучшими событиями для туристов станут закрытие уличного фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве, Новогодний фестиваль джаза в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Старый Новый Рок» в Екатеринбурге, Фестиваль вареников в Белгороде и фестиваль «Рязанский валенок» в Рязани.

Напомним, «Рязанский валенок» пройдет 12 января в Лесопарке.


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