«Рязанский валенок» вошел в пятерку лучших фестивалей в Старый Новый год. Рейтинг составило аналитическое агентство
По данным исследования, в выходные, 12 и 13 января, лучшими событиями для туристов станут закрытие уличного фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве, Новогодний фестиваль джаза в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Старый Новый Рок» в Екатеринбурге, Фестиваль вареников в Белгороде и фестиваль «Рязанский валенок» в Рязани.
Напомним, «Рязанский валенок» пройдет 12 января в Лесопарке.