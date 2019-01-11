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10:06, 11 января 2019 5 944
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Рязанцы смогут накопить на дом за восемь лет — исследование 10

Рязанцы смогут накопить на дом за восемь лет — исследование

Рязанцы смогут накопить на собственный дом за восемь лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования федерального портала «Мир квартир».

Используя средние цены на дома и показатели по средним зарплатам, эксперты рассчитали, сколько времени потребуется жителям разных регионов России, чтобы совершить такую покупку.

Оказалось, что проще всего накопить на дом жителям Кемеровской и Еврейской автономной областей, у них уйдет на это четыре года.

«Зарплаты в этих регионах не слишком велики, но все же повыше иных, а цены на дома наиболее низкие — отсюда и результат», — пояснили эксперты.

Сложнее дела обстоят в южных и столичных регионах, где откладывать на собственный дом нужно от 15 до 25 лет.

В конце же рейтинга расположились Чечня (24 года), Московская область и Севастополь (25 лет), Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан (26 лет) и Крым (35 лет).

Исследователи подсчитали, что средняя зарплата рязанцев — 31 138, а средняя цена дома — 2 972 753.


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