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9:44, 11 января 2019 189
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Продукты с заменителями молочных жиров начнут маркировать «открыто»

Продукты с заменителями молочных жиров начнут маркировать «открыто»

Фото: Pixabay.com

С пятницы, 11 января, продукты с заменителями молочных жиров начнут маркировать «открыто». Об этом сообщил сайт Роскачества.

На сайте Роскачества пояснили, что теперь из названий товаров будет понятно, что они содержат заменители молочного жира.

Замруководителя ведомства Елена Саратцева отметила, что теперь покупатели смогут делать «осознанный выбор в пользу определенных продуктов»: информацию о заменителях молочного жира выделят на упаковке или этикетке контрастно. Шрифт будут наносить не менее 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки или этикетки. Там же будет надпись «Содержит растительные масла» размером не менее трех миллиметров.

«Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны», — отметили в ведомстве.


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