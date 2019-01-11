После гибели катавшейся на «ватрушке» рязанки завели дело

После гибели рязанки, катавшейся на «ватрушке» у гипермаркета «Лента», завели дело по статье 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом RZN.info в пятницу, 11 января, сообщил начальник пресс-службы регионального УМВД Александр Поташов.
В ночь на 7 декабря 20-летний водитель Lada Kalina катал по парковке на «ватрушке» 19-летнюю девушку. Она
Максимальное наказание по статье 264 УК — пять лет лишения свободы.