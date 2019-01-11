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11:21, 11 января 2019 443
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Минус один. В российских магазинах начали продавать упаковки с девятью яйцами

Минус один. В российских магазинах начали продавать упаковки с девятью яйцами

В российских магазинах начали продавать куриные яйца в упаковках не по десять, а по девять штук. Фото подобных пачек опубликовали в соцсетях.

Напомним, что яйца резко подорожали в декабре 2018 года. Специалисты отмечали, что торговые сети хотели быстрее получить прибыль из-за повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.

Фото Twitter @RRHarisov


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