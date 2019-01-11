Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 12-13 января

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Праздничные каникулы позади, но культурная жизнь Рязани пока еще не успела войти в привычное русло. Скучать дома на выходных не придется: в этот уикенд ожидается много интересного.
В Лесопарке 12 января состоится фестиваль «Рязанский валенок» — впервые проект Игоря «Тапыча» Потапова пройдет непосредственно в городской черте. В концертном зале филармонии 12 января зрители увидят спектакль «Служанки» театра Романа Виктюка. Во Дворце культуры «Приокский» 12 января состоится «Большой Рождественский концерт». Клуб Svoboda приглашает на концерт-трибьют, посвященный русскому року. На улице Почтовой 13 января пройдет гастрономический праздник «Рязанский пирожок». В концертном зале филармонии 13 января выступит Рязанский народный хор с программой, посвященной Старому Новому году.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».