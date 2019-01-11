Рязанцы рассказали об убийстве знакомого в новогодние праздники. Видео

Двое рязанцев 30 и 33 лет, которых подозревают в убийстве знакомого, показали, как все произошло. Кадры следственного эксперимента показали в эфире телеканала «
Мужчины рассказали, что встречали Новый год в квартире одного из них вместе с 49-летним потерпевшим.
Утром хозяин квартиры обнаружил, что у него пропали деньги и телефон. 3 января подозреваемые пришли в квартиру на улице Старореченской, где 49-летний рязанец жил у знакомой.
Они избили мужчину и пообщались с хозяйкой жилья, которая пожаловалась на то, что сожитель ее бьет.
Когда рязанцы уходили, потерпевший был еще жив. Он скончался через несколько дней в больнице от полученных травм.
Напомним, в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Расследование продолжается.