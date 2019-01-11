ГИБДД доработала проект экзамена на права

ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на права. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно нему, в экзамене не будут разделять «площадку» и «город».
Тестировать кандидатов в водители будут начиная с проверки первоначальных навыков на «закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки».
После этого ученики должны будут в условиях городского движения показать, умеют ли они совершать левый и правый поворот, проезжать нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог и пешеходные переходы, обгонять других участников движения и осуществлять параллельную парковку.
Также проверят навыки движения и остановки на подъеме и спуске.
Пересечение железнодорожного переезда, проезд регулируемого перекрестка и перестроение на двух- и более полосном участке дороге, будут опциональными.
Напомним, ГИБДД