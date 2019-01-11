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13:51, 11 января 2019 125
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ГИБДД доработала проект экзамена на права

ГИБДД доработала проект экзамена на права

ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на права. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно нему, в экзамене не будут разделять «площадку» и «город».

Тестировать кандидатов в водители будут начиная с проверки первоначальных навыков на «закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки».

После этого ученики должны будут в условиях городского движения показать, умеют ли они совершать левый и правый поворот, проезжать нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог и пешеходные переходы, обгонять других участников движения и осуществлять параллельную парковку.

Также проверят навыки движения и остановки на подъеме и спуске.

Пересечение железнодорожного переезда, проезд регулируемого перекрестка и перестроение на двух- и более полосном участке дороге, будут опциональными.

Напомним, ГИБДД откажется от повторного экзамена при замене «прав».


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