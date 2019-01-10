Житель Ухолова прятал марихуану среди банок с табаком. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Полицейские получили информацию о том, что 55-летний житель рабочего поселка может хранить наркотики. В ходе обыска его дома оперативники нашли сверток с высушенной растительной смесью с характерным запахом.
Вокруг свертка стояли открытые банки с аналогичной по цвету высушенной смесью — кустарно выращенным табаком.
«Возможно, хозяин дома хотел таким способом помешать полицейским или кинологу со служебной собакой найти запрещенные вещества, но уловка не удалась», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что злоумышленник хранил дома 146 граммов марихуаны. По его словам, осенью он нашел в окрестностях небольшие участки дикорастущей конопли и приготовил наркотик.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой ему грозит до десяти лет колонии.