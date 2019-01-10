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10:06, 10 января 2019 1 911

Выгодные условия и подарки. Автосалон Форд Лидер объявил новую акцию

Выгодные условия и подарки. Автосалон Форд Лидер объявил новую акцию

Автосалон Форд Лидер объявил новую акцию*, в рамках которой рязанцы смогут приобрести Ford 2018 года на специальных условиях. Предложение действует только до 31 января.

Покупателям предлагают автомобили в наличии с ПТС, возможность trade-in, выдачу машины одним днем, выгодные кредитные условия. Кроме того, при покупке Ford 2018 года рязанцы получат зимнюю резину в подарок. Записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (4912) 503-403. Автосалон находится по адресу: Московское шоссе, 65 В, работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

*Информацию об организаторе акции, а также о правилах ее проведения, количестве специальных предложений, месте и порядке их получения уточняйте у официального дилера Форд Лидер, ООО «ЛИДЕР» 390020, г. Рязань, Московское шоссе, 65 В. Предложение действует до 31.01.2019 г.


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