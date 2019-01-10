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9:54, 10 января 2019 2 610
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В Рязанской области увеличили штраф за незаконную рыбалку 2

В Рязанской области увеличили штраф за незаконную рыбалку

В Рязанской области увеличили штраф за «ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам». Об этом сообщила пресс-служба Окского заповедника.

Раньше за незаконный вылов одного экземпляра стерляди браконьеры платили 420 рублей, теперь эта сумма увеличилась до 4 572 рублей. Размер ущерба за вылов одного судака увеличился с 250 до 3 305 рублей, окуня пресноводного — с 17 до 250 рублей, щуки — с 250 до 925 рублей.

Кроме того, установлен размер штрафа за незаконную добычу карася, красноперы, плотвы, ельца, голавля, подуста — 250 рублей.

Рязанцам напомнили, что за незаконную рыбалку предусмотрено уголовная ответственность по статье 256 УК РФ.


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