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19:23, 10 января 2019 636
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В Краснодаре в подвале дома нашли замурованное тело мужчины

В Краснодаре в подвале дома нашли замурованное тело мужчины

В Краснодаре в подвале дома нашли замурованное тело мужчины. Вход в подвал был заложен кирпичной кладкой, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ по региону.

В ведомство поступила информация о жителе Краснодара, который якобы придерживался националистических взглядов и планировал преступление против сотрудников правоохранительных органов. В доме, где он жил, нашли оружие и боеприпасы. При обысках по другим адресам было найдено замурованное тело.

Кроме того, в подвале нашли литературу и предметы националистической направленности.

Следователи проводят проверку.


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