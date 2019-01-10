В Краснодаре в подвале дома нашли замурованное тело мужчины. Вход в подвал был заложен кирпичной кладкой, передает
В ведомство поступила информация о жителе Краснодара, который якобы придерживался националистических взглядов и планировал преступление против сотрудников правоохранительных органов. В доме, где он жил, нашли оружие и боеприпасы. При обысках по другим адресам было найдено замурованное тело.
Кроме того, в подвале нашли литературу и предметы националистической направленности.
Следователи проводят проверку.