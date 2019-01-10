Рязанский приборный завод получил Благодарственное письмо от Радиоуниверситета

В адрес генерального директора Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ) Павла Будагова и коллектива предприятия пришло письмо и.о. ректора РГРТУ Михаила Чиркина с благодарностью за сотрудничество в области подготовки специалистов.
«Для предприятия на базе РГРТУ реализуется целевая подготовка обучающихся по 12 направлениям подготовки и по трем специальностям высшего образования, — говорится в письме. — Высоко ценим установившиеся между нашими организациями партнерские отношения и надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество».
В союзе с Радиоуниверситетом ГРПЗ (входит в КРЭТ) работает на протяжении многих лет. Места для целевого обучения выделяются по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Завод осуществляет регулярный мониторинг учебного процесса и контроль успеваемости.
Студентам, обучающимся на «отлично», выплачивают ежемесячную дополнительную стипендию. Будущие специалисты проходят на предприятии разные виды практик.
Главная цель сотрудничества ГРПЗ и РГРТУ — подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, которые хорошо адаптированы к потребностям конкретного производства.