Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:02, 10 января 2019 2 337

Рязанский приборный завод получил Благодарственное письмо от Радиоуниверситета

Рязанский приборный завод получил Благодарственное письмо от Радиоуниверситета

В адрес генерального директора Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ) Павла Будагова и коллектива предприятия пришло письмо и.о. ректора РГРТУ Михаила Чиркина с благодарностью за сотрудничество в области подготовки специалистов.

«Для предприятия на базе РГРТУ реализуется целевая подготовка обучающихся по 12 направлениям подготовки и по трем специальностям высшего образования, — говорится в письме. — Высоко ценим установившиеся между нашими организациями партнерские отношения и надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество».

В союзе с Радиоуниверситетом ГРПЗ (входит в КРЭТ) работает на протяжении многих лет. Места для целевого обучения выделяются по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Завод осуществляет регулярный мониторинг учебного процесса и контроль успеваемости.

Студентам, обучающимся на «отлично», выплачивают ежемесячную дополнительную стипендию. Будущие специалисты проходят на предприятии разные виды практик.

Главная цель сотрудничества ГРПЗ и РГРТУ — подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, которые хорошо адаптированы к потребностям конкретного производства.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
14:04, 10 января 2019
На месте елочных базаров предложили открыть пункты утилизации
13:45, 10 января 2019
«Идите посмотрите, вы же врач». Мужчина вызвал скорую для куртки 1
13:43, 10 января 2019
В Рязанском районе выбрали лучший «Рождественский подарок»
13:09, 10 января 2019
Обиделся. Бывший работник после конфликта с владельцем ограбил рязанский автосервис
12:02, 10 января 2019
В России увеличили возрастную надбавку к пенсии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 243
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
12:44, 30 декабря 2018 29 284
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
13:17, 4 января 2019 29 156
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
21:10, 31 декабря 2018 25 674
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:33, 8 января 2019 24 562
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум