Рязанцы бесплатно продегустируют пироги и выберут лучшие. Фестиваль «Рязанский пирожок» проведут на улице Почтовой в воскресенье, 13 января,
Для гостей установят 14 ярмарочных домиков. Все могут получить жетоны на бесплатную дегустацию: лучшую продукцию выберут по результатам голосования горожан.
Конкурс пройдет по номинациям:
- «Лучшая сладкая начинка»;
- «Лучшая овощная начинка»;
- «Лучшая оригинальная начинка»;
- «Оригинальное оформление торгового места»;
- «Рязанская изюминка».
На улице Почтовой также устроят концерт и мастер-классы.
Начало в 12:00.
Как отметили в администрации города, фестиваль направлен на «продвижение гастрономического бренда региона».