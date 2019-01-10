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14:59, 10 января 2019 2 267
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Рязанцы бесплатно продегустируют пироги и выберут лучшие

Рязанцы бесплатно продегустируют пироги и выберут лучшие

Фото: Pixabay.com

Рязанцы бесплатно продегустируют пироги и выберут лучшие. Фестиваль «Рязанский пирожок» проведут на улице Почтовой в воскресенье, 13 января, сообщил сайт мэрии.

Для гостей установят 14 ярмарочных домиков. Все могут получить жетоны на бесплатную дегустацию: лучшую продукцию выберут по результатам голосования горожан.

Конкурс пройдет по номинациям:

  • «Лучшая сладкая начинка»;
  • «Лучшая овощная начинка»;
  • «Лучшая оригинальная начинка»;
  • «Оригинальное оформление торгового места»;
  • «Рязанская изюминка».

На улице Почтовой также устроят концерт и мастер-классы.

Начало в 12:00.

Как отметили в администрации города, фестиваль направлен на «продвижение гастрономического бренда региона».


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