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9:10, 10 января 2019 491
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Ночью у рязанской мэрии заметили машину разминирования и пожарных

Ночью у рязанской мэрии заметили машину разминирования и пожарных

В ночь на четверг, 10 января, у рязанской мэрии заметили машину службы разминирования и пожарных. Видео опубликовала ГТРК «Ока».

Утром у администрации стояла машина ОМОН.

Позже спасатели рассказали, зачем ночью приезжали в рязанскую мэрию.


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