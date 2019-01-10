Названы самые популярные города России у туристов в 2018 году. Список возглавил Санкт-Петербург, куда гости приезжали в среднем на 4-5 ночей, пишет «
Второе место по популярности заняла Москва. В столице путешественники проводили в среднем 3,4 дня. Третьей стала Казань, где туристы останавливались на 2,9 суток.
В пятерке лидеров оказались Краснодар и Петрозаводск, где путешественники проводили от двух до трех дней.
Шестым стал Ростов-на-Дону, седьмым — Екатеринбург. Замыкают топ-10 популярных у туристов городов Воронеж, Нижний Новгород и Тула.