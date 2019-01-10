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10:27, 10 января 2019 2 173
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На улице Тимакова отключили холодную воду

На улице Тимакова отключили холодную воду

Утром в четверг, 10 января, на улице Тимакова отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 17:00 воды не будет в домах №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.


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