На месте елочных базаров предложили открыть пункты утилизации

Активисты ОНФ предложили Минприроды открыть пункты утилизации на месте елочных базаров. В пресс-релизе «фронтовики» отметили, что эта мера поможет решить проблему с вывозом отходов после новогодних праздников.
«Елки надо отправлять на переработку. К примеру, из них можно делать пеллеты (древесные гранулы) для отопления, которые по эффективности превосходят дрова», — отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.
По его словам, искусственные ели менее безопасны, и это не компенсируют возможность их многократного использования.