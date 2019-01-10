Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:48, 10 января 2019 586
 0    0

На Алтае охранник школы отправил ребенка на мороз в летней обуви

На Алтае охранник школы отправил ребенка на мороз в летней обуви

Фото: Pixabay.com

В Горно-Алтайске охранник школы отправил ребенка на мороз в летней обуви. Об этом сообщил республиканский следком.

В конце декабря четвероклассник кадетской школы №4 после уроков попросил охранника открыть кабинет, где лежала его зимняя обувь.

«Охранник проигнорировал просьбу ребенка и не только не стал открывать кабинет, но и не сообщил о данной ситуации педагогам», — уточнили в следкоме.

При этом, мужчина видел, что ребенок выходит на улицу в летней обуви при температуре воздуха -18 градусов.

Отец мальчика обратился в прокуратуру. Охранника уволили.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:02, 10 января 2019
В России увеличили возрастную надбавку к пенсии
11:54, 10 января 2019
Михайловский рецидивист похитил у своего родственника ноутбук и сотовый телефон 1
11:48, 10 января 2019
На Алтае охранник школы отправил ребенка на мороз в летней обуви
11:22, 10 января 2019
Николай Любимов приобрел квартиру в строящемся рязанском доме
10:51, 10 января 2019
Мошенники попытались обмануть рязанку, предложив ей полмиллиона
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 234
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
12:44, 30 декабря 2018 29 283
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
13:17, 4 января 2019 29 139
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
21:10, 31 декабря 2018 25 668
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:33, 8 января 2019 24 479
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум