На Алтае охранник школы отправил ребенка на мороз в летней обуви

В Горно-Алтайске охранник школы отправил ребенка на мороз в летней обуви. Об этом
В конце декабря четвероклассник кадетской школы №4 после уроков попросил охранника открыть кабинет, где лежала его зимняя обувь.
«Охранник проигнорировал просьбу ребенка и не только не стал открывать кабинет, но и не сообщил о данной ситуации педагогам», — уточнили в следкоме.
При этом, мужчина видел, что ребенок выходит на улицу в летней обуви при температуре воздуха -18 градусов.
Отец мальчика обратился в прокуратуру. Охранника уволили.