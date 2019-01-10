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11:54, 10 января 2019 596
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Михайловский рецидивист похитил у своего родственника ноутбук и сотовый телефон 1

Михайловский рецидивист похитил у своего родственника ноутбук и сотовый телефон

Михайловский рецидивист похитил у своего родственника ноутбук и сотовый телефон. Об этом сообщила пресс-служба по Рязанской области.

В полицию обратился 49-летний житель поселка Октябрьский. Он сообщил, что из его дома пропал ноутбук, сотовый телефон и часы. При этом, на двери и окнах не было следов взлома.

Оказалось, что у его 32-летнего родственника есть комплект ключей от входной двери. Уточнив сведения о его личности, полицейские выяснили, что мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Кроме того, он был склонен к злоупотреблению спиртным.

Разыскав подозреваемого, полицейские установили — злоумышленник забрал чужие вещи, чтобы, продав их, купить алкоголь. Часть похищенного изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет колонии.


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