Четверых рязанских водителей оштрафуют за нарушения на пешеходных переходах. Об этом сообщает издательство «
Автоинспекторы проводили профилактическую акцию в Рязанском районе. Они остановили четверых нарушителей, не пропустивших пешеходов. Каждому из них грозит штраф.
«Нарушение этого правила влечет наложение штрафа в размере 1500 рублей — на мой взгляд, несколько секунд, сэкономленных перед переходом, не стоят таких денег», — сказал инспектор ДПС отделения ГИБДД ОМВД по Рязанскому району Василий Пронин.