А что в кино? «Крид-2», «Темное зеркало» и другие новинки

Новогодние каникулы позади, но киноиндустрия не снижает своих оборотов, продолжая выдавать зрителям новинки кино со всех уголков света.
Среди новинок этой недели стоит отметить спортивную драму «Крид-2» с Сильвестром Сталлоне в главной роли, которая продолжает серию фильмов «Рокки».
Также на этой неделе выходит триллер «Темное зеркало» режиссера и сценариста Асафа Бернштейна и семейный приключенческий фильм «Путь домой» о собаке Белла, которая проделала нелегкий путь к своим хозяевам.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «