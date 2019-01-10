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11:36, 10 января 2019 1 325
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А что в кино? «Крид-2», «Темное зеркало» и другие новинки

А что в кино? «Крид-2», «Темное зеркало» и другие новинки

Новогодние каникулы позади, но киноиндустрия не снижает своих оборотов, продолжая выдавать зрителям новинки кино со всех уголков света.

Среди новинок этой недели стоит отметить спортивную драму «Крид-2» с Сильвестром Сталлоне в главной роли, которая продолжает серию фильмов «Рокки».

Также на этой неделе выходит триллер «Темное зеркало» режиссера и сценариста Асафа Бернштейна и семейный приключенческий фильм «Путь домой» о собаке Белла, которая проделала нелегкий путь к своим хозяевам.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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