В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком

В Русской православной церкви заявили, что критический взгляд на фильм «Ирония судьбы», который озвучил ранее митрополит Марк, не является официальной позицией РПЦ. Об этом передает «
Как заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, фильм является прекрасной и доброй новогодней сказкой.
«Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться», — сказал он.
Легойда отметил, что главное, чтобы все люди, которые посмотрели фильм, стали «добрее и ближе друг к другу».
Ранее Рязанский митрополит Марк