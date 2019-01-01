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18:16, 1 января 2019 6 373
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В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 3

В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком

Фото: Kinopoisk.ru

В Русской православной церкви заявили, что критический взгляд на фильм «Ирония судьбы», который озвучил ранее митрополит Марк, не является официальной позицией РПЦ. Об этом передает «РБК».

Как заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, фильм является прекрасной и доброй новогодней сказкой.

«Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться», — сказал он.

Легойда отметил, что главное, чтобы все люди, которые посмотрели фильм, стали «добрее и ближе друг к другу».

Ранее Рязанский митрополит Марк раскритиковал новогодний фильм «Ирония судьбы, или с легким паром». Священнослужитель объяснил, что «новогоднее чудо», произошедшее в картине, построено на предательстве.


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