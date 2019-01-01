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17:47, 1 января 2019 1 315
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Афиша RZN.info на 2 января

Афиша RZN.info на 2 января

В первый день Нового года мы начинаем знакомить читателей с наиболее интересными культурными событиями, которые пройдут в новогодние каникулы в нашем городе. В сегодняшнем обзоре мы расскажем о том, что ждет рязанцев в среду, 2 января.

В Рязани продолжаются новогодние представления — в МКЦ пройдет спектакль от музыкального театра «Созвездие Добра» «Трулльгод или новогоднее приключение».

В театре на Соборной зрители увидят сказку «Золотой ключик». В театре драмы состоится премьера новогоднего спектакля для взрослых — «Новогодняя пурга». В ТЦ «Рязанский» состоится спектакль от от театра анимационных программ «Мир чудес» «Вечеринка мультгероев».

А вечером на сцене МКЦ пройдет спектакль «Женитесь на мне» с участием известных артистов — Сергея Колесникова, Ларисы Удовиченко, Натальи Корчагиной.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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