Афиша RZN.info на 2 января

В первый день Нового года мы начинаем знакомить читателей с наиболее интересными культурными событиями, которые пройдут в новогодние каникулы в нашем городе. В сегодняшнем обзоре мы расскажем о том, что ждет рязанцев в среду, 2 января.
В Рязани продолжаются новогодние представления — в МКЦ пройдет спектакль от музыкального театра «Созвездие Добра» «
В театре на Соборной зрители увидят сказку «
А вечером на сцене МКЦ пройдет спектакль «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «