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10:06, 1 января 2019 450
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Рязанцы встретили Новый год на площади Ленина. Фото

Рязанцы встретили Новый год на площади Ленина. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В ночь с 31 декабря на 1 января рязанцы пришли на площадь Ленина, чтобы встретить Новый год.

Гости услышали поздравления от первых лиц области и города, увидели выступления музыкальных коллективов и, конечно, салют.

Количество людей выросло ближе к половине второго ночи. На елку пришли много молодых пар, компаний и семей с детьми.

Со сцены к рязанцам обратились зампред правительства региона Анна Рослякова, глава Рязани Юлия Рокотянская и и.о. главы администрации города Сергей Карабасов.

Они поздравили присутствующих с вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и пожелали рязанцам счастья, здоровья и успеха.

В два часа ночи традиционно запустили салют. В этом году многие отметили красоту фейерверка.

Стоит заметить, что впервые за несколько лет в новогоднюю ночь улицы были покрыты снегом и стояла морозная погода.

После фейерверка многие гости покинули площадь Ленина. Остальные подошли ближе к сцене и присоединились к новогодней дискотеке.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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