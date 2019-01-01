Рязанцы встретили Новый год на площади Ленина. Фото

В ночь с 31 декабря на 1 января рязанцы пришли на площадь Ленина, чтобы встретить Новый год.
Гости услышали поздравления от первых лиц области и города, увидели выступления музыкальных коллективов и, конечно, салют.
Количество людей выросло ближе к половине второго ночи. На елку пришли много молодых пар, компаний и семей с детьми.
Со сцены к рязанцам обратились
Они поздравили присутствующих с вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и пожелали рязанцам счастья, здоровья и успеха.
В два часа ночи традиционно запустили салют. В этом году многие отметили красоту фейерверка.
Стоит заметить, что впервые за несколько лет в новогоднюю ночь улицы были покрыты снегом и стояла морозная погода.
После фейерверка многие гости покинули площадь Ленина. Остальные подошли ближе к сцене и присоединились к новогодней дискотеке.