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20:22, 9 сентября 2018 911

В Рязани прошли первые матчи 25-го «РКЛФ — Кубка Русской кожи по мини-футболу»

В Рязани прошли первые матчи 25-го «РКЛФ — Кубка Русской кожи по мини-футболу»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани прошли первые матчи 25-го «РКЛФ — Кубка Русской кожи по мини-футболу». Торжественное открытие турнира состоялось утром в субботу, 8 сентября, на стадионе «Золотые купола».

В новом сезоне за призовые места в «Золотом», «Серебряном», «Бронзовом» и «Ветеранском» кубках сразятся 112 команд из Рязани и Рязанской области.

Перед началом матчей участников поприветствовали гендиректор АО «Русская кожа» Андрей Низов, депутат гордумы, председатель совета директоров ГК «Барс» Александр Лемдянов, депутат облдумы, председатель совета директоров ГК «Точинвест» Александр Жукаев и президент рязанского регионального футбольного союза Дмитрий Малахов.

Андрей Низов подчеркнул, что в настоящее время Кубок «Русской кожи» является самым массовым в России любительским турниром по футболу.

«Совсем недавно завершился чемпионат мира по футболу. Это был самый интересный, интригующий, подаривший нам море эмоций, турнир. Я хочу сказать, что и турнир „Русской кожи“ наверняка будет для нас таким же», — добавил он.

Александр Жукаев поздравил спортсменов с 12-летием турнира и пожелал им честной, бескомпромиссной борьбы.

«Спасибо вам за праздник, который вы создали и для себя, и для нас», — добавил он. К нему присоединился Александр Лемдянов, который поблагодарил организаторов и участников Кубка за его проведение.

Дмитрий Малахов пожелал участникам Кубка «Русской кожи» красивой игры для себя и для зрителей, честного судейства и обойтись без травм. Пользуясь случаем, Малахов напомнил, что 12 сентября в 15:00 на стадионе ЦСК состоится 1/16 женской Лиги чемпионов УЕФА, в которой футболистки «Рязань-ВДВ» сыграют против шведского «Русенгорда».

В новом сезоне Кубка «Русской кожи» рязанские футболисты традиционно сразятся за кубки, денежные призы, медали и право на участие в следующем турнире. Кроме того, победители получат кожаные грамоты и подарки от партнеров соревнований.

Матчи второго тура пройдут 9 сентября в 9:00. Турнир продлится до 28 октября. Подробную информацию, расписание и результаты матчей можно узнать на новом сайте РКЛФ или в группе «ВКонтакте».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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