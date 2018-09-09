В Рязани прошли первые матчи 25-го «РКЛФ — Кубка Русской кожи по мини-футболу». Торжественное открытие турнира состоялось утром в субботу, 8 сентября, на стадионе «Золотые купола».

В новом сезоне за призовые места в «Золотом», «Серебряном», «Бронзовом» и «Ветеранском» кубках сразятся 112 команд из Рязани и Рязанской области.

Перед началом матчей участников поприветствовали гендиректор АО « Русская кожа » Андрей Низов, депутат гордумы, председатель совета директоров ГК « Барс » Александр Лемдянов, депутат облдумы, председатель совета директоров ГК «Точинвест» Александр Жукаев и президент рязанского регионального футбольного союза Дмитрий Малахов.

Андрей Низов подчеркнул, что в настоящее время Кубок «Русской кожи» является самым массовым в России любительским турниром по футболу.

«Совсем недавно завершился чемпионат мира по футболу. Это был самый интересный, интригующий, подаривший нам море эмоций, турнир. Я хочу сказать, что и турнир „Русской кожи“ наверняка будет для нас таким же», — добавил он.

Александр Жукаев поздравил спортсменов с 12-летием турнира и пожелал им честной, бескомпромиссной борьбы.

«Спасибо вам за праздник, который вы создали и для себя, и для нас», — добавил он. К нему присоединился Александр Лемдянов, который поблагодарил организаторов и участников Кубка за его проведение.

Дмитрий Малахов пожелал участникам Кубка «Русской кожи» красивой игры для себя и для зрителей, честного судейства и обойтись без травм. Пользуясь случаем, Малахов напомнил, что 12 сентября в 15:00 на стадионе ЦСК состоится 1/16 женской Лиги чемпионов УЕФА, в которой футболистки «Рязань-ВДВ» сыграют против шведского «Русенгорда».

В новом сезоне Кубка «Русской кожи» рязанские футболисты традиционно сразятся за кубки, денежные призы, медали и право на участие в следующем турнире. Кроме того, победители получат кожаные грамоты и подарки от партнеров соревнований.