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8:18, 9 сентября 2018 3 560
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В понедельник на восьми рязанских улицах отключат свет

В понедельник на восьми рязанских улицах отключат свет

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 10 сентября, на восьми рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонта на воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет по адресам:

  • улица Московское шоссе, дома №№93-б, 91-а, 95-б, 97-б, 99-б, 101-б, 101-а, 103, 103-б, 67-101;
  • улица Коняева, дома №№32-48, 56-140, 187-203, 61-115;
  • Животноводческий проезд, дома №№21 в, 19 (д, г, е, ж), 10-18;
  • улица Животноводческая, дома №№4-46;
  • улица Усадебная;
  • 1-й Усадебный проезд;
  • 2-й Усадебный проезд;
  • 3-й Усадебный проезд.

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