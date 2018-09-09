В понедельник на восьми рязанских улицах отключат свет

В понедельник, 10 сентября, на восьми рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил сайт администрации города.
Из-за ремонта на воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет по адресам:
- улица Московское шоссе, дома №№93-б, 91-а, 95-б, 97-б, 99-б, 101-б, 101-а, 103, 103-б, 67-101;
- улица Коняева, дома №№32-48, 56-140, 187-203, 61-115;
- Животноводческий проезд, дома №№21 в, 19 (д, г, е, ж), 10-18;
- улица Животноводческая, дома №№4-46;
- улица Усадебная;
- 1-й Усадебный проезд;
- 2-й Усадебный проезд;
- 3-й Усадебный проезд.