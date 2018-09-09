В ночь на понедельник в Рязанской области будет до +7 градусов

В ночь на понедельник, 9 сентября, в Рязанской области будет до +7 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, днем +21,+26 градусов.
По данным синоптиков, осадков не ожидается.
Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.
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Фото: Pixabay.com
В ночь на понедельник, 9 сентября, в Рязанской области будет до +7 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, днем +21,+26 градусов.
По данным синоптиков, осадков не ожидается.
Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.
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