В Москве начали задерживать участников митинга против пенсионной реформы

Полиция начала задерживать участников несогласованного митинга против повышения пенсионного возраста в Москве. Активистов задерживают около Колонного зала Дома Союзов в центре столицы, передает «
Полиция начала выставлять дополнительные ограждения.
Зампредседателя президентского Совета по правам человека Евгений Бобров заявил, что «как только будут официальные данные о задержаниях — мы их проанализируем».
Ранее полицейские предупреждали собравшихся через магафоны о нарушених общественного порядка.
По данным полиции в акции участвуют около двух тысяч человек.
Фото из Twitter